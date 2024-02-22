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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, esnafı ziyaret etti

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:45
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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, esnafı ziyaret etti
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş, esnafa ziyarette bulundu.

        İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Açıkbaş, görüş alışverişinde bulundu.

        Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Açıkbaş, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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