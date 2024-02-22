Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, esnafı ziyaret etti

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Açıkbaş, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Açıkbaş, görüş alışverişinde bulundu.

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