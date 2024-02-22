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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:12 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:12
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        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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