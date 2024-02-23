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        Kangal'da çiftçilere kampanyalı destek

        Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, üreticilerin 4 ay vade ve sıfır komisyon avantajı ile Ziraat Odasından yapacağı tüm alışverişlerde geçerli üretici karta özel kampanya başlattıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:37
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        Kangal'da çiftçilere kampanyalı destek
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        Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, üreticilerin 4 ay vade ve sıfır komisyon avantajı ile Ziraat Odasından yapacağı tüm alışverişlerde geçerli üretici karta özel kampanya başlattıklarını bildirdi.

        Çoban, son yıllarda yaşanan kuraklık ve don olayı nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere destek olmak amacıyla bir bankayla anlaştıklarını söyledi.

        Çoban, şunları kaydetti:

        "Bölgemizdeki kuraklığın yoğun olarak yaşandığı ve rekoltenin düştüğü bu dönemde çiftçilerimiz, bu anlaşmadan faydalanmalı. Kangal Ziraat Odası olarak her zaman üreticimizin, çiftçilerimizin yanındayız. Tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerimiz gerek ekim zamanında gerekse hasat zamanında nakit ödemeler konusunda sorun yaşayabiliyor. Yüklü miktardaki nakit ödeme yapma konusunda sorun yaşayan çiftçilerimiz yaptığımız bu anlaşma ile rahat bir nefes alacak. Faiz ve komisyon ödemeyecek olan çiftçilerimiz böylece ciddi bir mali yükten de kurtulmuş olacak. Çiftçimizi destekleyeceğiz, onlar da üretimlerini yapacak. Böylece tarımsal kalkınmaya katkı sağlayacağız."

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