Sivas'ta firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 8 sabıka kaydı olan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.Ş'nin il merkezinde bulunduğu adresi belirledi.

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