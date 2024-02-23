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        Sivas'ta firari hükümlü yakalandı

        Sivas'ta hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:55
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        Sivas'ta firari hükümlü yakalandı
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        Sivas'ta hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 8 sabıka kaydı olan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.Ş'nin il merkezinde bulunduğu adresi belirledi.

        Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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