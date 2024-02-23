Yıldız Dağı'nda kar yağışı; 2 bin 552 rakımda kayak yaptılar SİVAS'takiYıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne yağan karla kalınlık 50 santimetreyi geçerken, kayakseverler 2 bin 552 rakımda kaymanın tadını çıkardı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, pistler de kayılabilir duruma geldi. 2 bin 552 rakımlı merkezde, kayakseverler karın tadını çıkardı. Kayakseverler, sis ve kar yağışı eşliğinde kayak yaptı. Ömer Kaya, "Dün akşam yağan kar yağışını gördükten sonra sabah uyanır uyanmaz soluğu, Yıldız Dağı'nda aldım. Efsane bir hava var. Bulutların üzerinde kayıyoruz. Pistler, muhteşem; sezonun en güzel karı diyebiliriz. İlk defa Yıldız Dağı'nı böyle güzel gördüm. Bulutların üzerinde kayıyoruz. Manzara aşık olmamak elde değil" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:33 facebook

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