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        Sivasspor, Pendikspor maçını kayıpsız geçmek istiyor

        HALİFE YALÇINKAYA - EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile sahalarında yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:31
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        Sivasspor, Pendikspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
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        HALİFE YALÇINKAYA - EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile sahalarında yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

        Tecrübeli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pendikspor'un yaptığı flaş transferlerle iyi bir hava yakaladığını ifade etti.

        Rakiplerinin ligde alt sıradandan kurtulmayı hedeflediğini dile getiren Uygun, "Onlar da bir an önce yukarılara çıkmak istiyor. Biz de takım olarak olduğumuz yerden daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın tribündeki yerini almasını istiyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmek, seyircimizi mutlu etmek istiyoruz. Bununla beraber gelecekle ilgili planlarımızı daha iyi yapabilmek adına kazanmak istediğimiz ve Allah'ın izniyle kazanacağımız bir maç olmasını diliyorum." dedi.

        Uygun, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları isimlere çok güvendiğini dile getirerek, "Bir haftadır bizimle idmanlara çıkıyorlar. Türk futbolunun yapısını, sistemini, oyun mücadelesini anlamış ve arkadaşlarını tanımış durumdalar. Bu haftadan itibaren en az ikisine şans vermeyi düşünüyorum. İnşallah onlar da takıma en güzel şekilde katkılarını sunarlar." diye konuştu.

        - "Her puan bizim için çok değerli"

        Bülent Uygun, ligin zor ve çekişmeli geçtiğine dikkati çekerek, "Futbolun genel yapısı, stresi, puan mücadelesi bir başkadır. Peş peşe aldığın galibiyetler seni bir anda bir yerlere getiriyor. Kaybettiğiniz zaman sizi strese sokuyor. Her maçın, her puanın çok büyük önemi var. Biz sahayı milim milim hesaplamak, sistemi ona göre kurmak zorundayız. Elimizdeki kadroya göre de bunu yapıyoruz. Onun için kazanılacak her puan bizim için çok değerlidir. İnşallah sezon sonunda ligi arzu ettiğimiz yerde bitirerek, taraftarımızı mutlu ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Takım olarak çok zor süreçlerden geçtiklerini anlatan Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sekiz maçımızın üç günde bir olduğu dönemde, sakatlarımızın çokluğu ve giden futbolcularımız nedeniyle çok zor bir süreçten geçtik. Antrenman, taktik, sistem yönünden birçok şeyi sağlayamadık. Buna rağmen başarılar da elde ettik. Daha da iyi olacağız. Oyun anlayışı değişen, gelişen, kazanmaya odaklanmış bir Sivasspor'u sevenlerimize izletmek istiyoruz."

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