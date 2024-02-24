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        Sivas'ta çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ın Kangal ilçesinde çocuk oyun parkında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:17
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        Sivas'ta çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas’ın Kangal ilçesinde çocuk oyun parkında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

        Reşadiye Mahallesi Yeni Sivas Caddesi'nde bulunan Enes Koçak Parkı'nda çocuk oyun gruplarının yandığını görenler itfaiyeyi aradı.

        Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri, parktaki yangını söndürdü.

        Oyun gruplarının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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