Sivas'ta çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ın Kangal ilçesinde çocuk oyun parkında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Sivas’ın Kangal ilçesinde çocuk oyun parkında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Reşadiye Mahallesi Yeni Sivas Caddesi'nde bulunan Enes Koçak Parkı'nda çocuk oyun gruplarının yandığını görenler itfaiyeyi aradı.
Kangal Belediyesi itfaiye ekipleri, parktaki yangını söndürdü.
Oyun gruplarının zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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