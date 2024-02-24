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        Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan Yattara, Sivas'a geldi

        Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Sivas'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:25
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        Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan Yattara, Sivas'a geldi
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        Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Sivas'a geldi.

        Geçtiğimiz günlerde amatör lig ekiplerinden İmralıspor'a transfer olan İbrahim Yattara, tarifeli uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına geldi.

        Yattara'yı burada kulüp başkanı Adnan Avcı ve yöneticiler karşıladı.

        Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yattara, İmranlıspor ile hedefinin şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

        Yattara, yeni takımına geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Başka şehre geldim. İnşallah hedefimiz şampiyonluk ve BAL ligine çıkmak. İnşallah hedefime ulaşacağım. Futbol oynamak kolay değil. Belli bir yaştan sonra gençlerle oynamak biraz zor ama inşallah ben elimden geleni yapmaya çalışacağım." dedi.

        İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ise, Yattara'yı transfer ettikleri için mutlu olduklarını aktararak şunları kaydetti:

        "Yattara bizleri kırmayıp buraya geldiği için tüm İmranlı adına teşekkür ediyorum. Futboluyla Trabzonspor'da destanlar yazan sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın takip ettiği ünlü bir futbolcu kendisi, anlatmaya gerek yok. İnşallah bu saatten sonra biz hep beraberiz. Bu transferin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Engin Karataş'da çok teşekkür ediyorum. Bu transferde emeği çok büyük. İnşallah yarın Cumhuriyet Üniversitesi maçına tüm İmranlıları bekliyoruz."

        Yattara, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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