Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

        Öte yandan, Elli Sekiz taraftar Grubu, antrenman öncesi Rey Manaj'a sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı. Manaj, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı

        Benzer Haberler

        Destici: İlkeli belediyecilik için BBP'nin adayını tercih edeceksiniz
        Destici: İlkeli belediyecilik için BBP'nin adayını tercih edeceksiniz
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta proje tanıtım toplantısında konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta proje tanıtım toplantısında konuştu:
        Sivas'ta çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta çocuk oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Pendikspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
        Sivasspor, Pendikspor maçını kayıpsız geçmek istiyor
        Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak
        Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak