Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor-Pendikspor maçının ardından

        EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahalarında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor-Pendikspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahalarında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Karagöl, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı futbolculara, teknik heyete ve taraftarlara teşekkür etti.

        Güzel bir maç olduğunu belirten Karagöl, "Çok mutluyuz, bu sezon 4 gollü bir maçı ilk defa yaşadık. Onun için de bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.

        Kırmızı-beyazlı ekibin ligin üst sıralarını hedeflediğini vurgulayan Karagöl, "Yeni transferlerimiz bugün çok daha iyi bir performans sergilediler. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

        - "Hedefimiz Avrupa"

        Karagöl, ligin 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile zor bir maça çıkacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Kasımpaşa ligde üzerimizde 5'inci sırada, üst sıralar için çok önemli bir maç. İnşallah yarın itibariyle Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacağız. Önümüzdeki haftada Kasımpaşa maçında Sivaslı hemşehrilerimizi de stadyuma bekliyoruz. Onlar varsa biz daha güçlü oluyoruz. Önümüzdeki hafta 3 puanla dönersek, bundan sonraki hedefimiz Avrupa olacak. İlerleyen günlerde bunun hesabını yaparak, önümüzdeki sezonun kadrosunu buna göre ayarlayacağız."

        - "Rey Manaj'a ciddi teklifler var"

        Golcü oyuncu Rey Manaj'a transfer tekliflerinin olduğuna dikkati çeken Karagöl, şöyle devam etti:

        "Hiçbir zaman bizi sıkıntıya sokmadı, Sivas'a geldiği günden beri hep çok uyumlu. Transfer sürecinde beraber güzel şeyler yapacağımızı söylemiştik. O sözünü tutuyor, biz de sözümüzü tutuyoruz. Rey Manaj'a çok ciddi teklifler var. Gerek Suudi Arabistan'dan, Dubai'den, Rusya'dan, Avrupa'dan birçok kulüpten teklifler var. Ama bizim şu an için hedefimiz ligi iyi bir yerde bitirmek. Bizim felsefemiz Anadolu'nun en yüksek bonservis bedeliyle oyuncu satmak demiştik. İnşallah bunu da başaracağız. Çünkü bizim bütçemiz kısıtlı bir bütçe, kendi yağında kavrulan bir kulübüz. Sıralamada en aşağıdan 2. bütçeye sahip olan bir kulübüz. Haliyle gelirlerimiz belli, destekler belli. Kıt kanaat bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı da bu şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Burada bir aile havası ve çok güzel bir uyum yakaladık."

        Karagöl, karşılaşmada sakatlanan futbolcuları Bartuğ Elmaz'ın sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, oyuncunun omuzunda bir sakatlık olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!

        Benzer Haberler

        Sivasspor-Pendikspor maçının ardından
        Sivasspor-Pendikspor maçının ardından
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: Çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz
        Sivasspor - Pendikspor maçının ardından
        Sivasspor - Pendikspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından
        Sivasspor - Pendikspor: 4-1
        Sivasspor - Pendikspor: 4-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig