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        Sivasspor'dan Bartuğ Elmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzunun çıktığını ve tedavisine başlanıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 21:41 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:41
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        Sivasspor'dan Bartuğ Elmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzunun çıktığını ve tedavisine başlanıldığını bildirdi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bartuğ Elmaz'ın, Sivasspor'un ligin 27. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynadığı maçın 5. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sol omuzu üzerine düşerek sakatlandığı anımsatıldı.

        Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgiler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sol omuzu üzerine düşen futbolcumuz Bartuğ Elmaz'a saha kenarında sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde omuzunun çıktığı tespit edilmiştir. Ambulansla sağlık sponsorumuz Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan sporcumuza ilk müdahale yapılmıştır. Oyuncumuza 2 gün sonra yapılacak kontrollerin ardından tedavi süreci planlanacaktır. Bartuğ’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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