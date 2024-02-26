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        Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'ni hedefliyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, kırmızı-beyazlı ekibin hedefinin UEFA Avrupa Konferans Ligi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:24
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        Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'ni hedefliyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, kırmızı-beyazlı ekibin hedefinin UEFA Avrupa Konferans Ligi olduğunu söyledi.

        Karagöl, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, kulübün ekonomik yapısı hakkında bilgi vererek, bir miktar borçla kulübü devraldıklarını anlattı.

        Transfer sezonuna kadar bu borcu kapattıklarını belirten Karagöl, teknik direktör Bülent Uygun'un göreve getirilmesiyle yeni bir transfer bütçesi hazırladıklarını ifade etti.

        Sivasspor Kulübünün hiçbir kurum ya da kişiye borcu bulunmadığını anlatan Karagöl, "Sivasspor'un borcu 1 aylık futbolcu maaş ödemesidir. Türk futbolunun içerisinde bulunduğu ekonomik zorlukları göz önünde bulundurursanız herhalde Sivasspor yönetimi mükemmele yakın bir iş yapıyor." dedi.

        Karagöl, ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncularla ilgili de değerlendirme yaparak, yönetim ve teknik heyetin bu konuda çok ciddi mesai harcadığını vurguladı.

        Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını aktaran Karagöl, bazı oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

        Transfer politikasıyla ilgili de bilgi veren Karagöl, "Belirli bir yaş dilimini geçmemiş, hırslı, Sivasspor'da emek verecek ve buradan sonra da hem kendinin hem kulübümüzün kazandığı bir transfer politikasını güdüyoruz." diye konuştu.

        - "5'inciliği hedef koyduk"

        Teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesinin ardından uzun soluklu bir planlama yaptıklarını anlatan Karagöl, şunları kaydetti:

        "Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ni yani 5'inciliği hedef koyduk. Türkiye Kupası'nda gitmek bizi yoracak bir süreçti, bununla ilgili gayretlerimizi gösterdik ama kadro darlığından dolayı kupadan elenmek zorunda kaldık. Ocak ayının başında çizmiş olduğumuz bütün planı ve projeyi uyguluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yeni transferler, teknik heyetin çalışmaları, futbolcularımızın gayretleriyle tam bir takım olduk."

        - "Passolig ile süreci devam ettirmemeyi düşünüyoruz"

        Passolig'in ilk sürecinde Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın çok ciddi kaygıları olduğunu ve bu kaygıların gelinen süreçte doğru olduğunun ortaya çıktığını belirten Karagöl, şöyle devam etti:

        "Biz Passolig, diğer iştirakler ve Kulüpler Birliği ile konuyu konuşuyoruz. Yani biz Passolig ile süreci devam ettirmemeyi düşünüyoruz, bunu da kendilerine söyledik. Ama gelişen durumlarda, gelişen olaylarda kulüplerin hangi ortak paydada buluşacakları nasıl bir yol izleneceği de önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Passolig kulüpleri mahkemeye verecek, vermeyecek o Passolig'in bileceği bir iş. Biz üstümüze düşen görevi şimdiye kadar fazlasıyla yaptık. Passolig'den hak ettiğimiz geliri elde ettiğimizi de düşünmüyorum."

        Karagöl, naklen yayın gelirlerinin de 500 milyon dolardan 80-90 milyon dolarlara düştüğünü belirterek, Türk futbolunun gelişmesi için bu gelirlerin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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