Sivasspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı

Ligin 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 25. haftada iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde son olarak 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

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