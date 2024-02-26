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        Sivasspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:00
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        Sivasspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

        Ligde son olarak 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

        Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Beşiktaş maçını 1-0 kazanarak, yenilmezlik serisini başlattı.

        Ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 25. haftada iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

        Ligin 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

        Sivasspor, ligin 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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