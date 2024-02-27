Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İlk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan 3 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayalıyokuş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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