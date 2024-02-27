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        Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:05
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        Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kayalıyokuş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede bulunan E.Ç, F.K. ve B.K. dumandan etkilendi.

        İlk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan 3 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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