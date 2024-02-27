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        Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi, takımdaki çıkışın süreceğine inanıyor:

        EMS Yapı Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi, yeniden Avrupa kupalarında oynamayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:59
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        Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi, takımdaki çıkışın süreceğine inanıyor:
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        EMS Yapı Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi, yeniden Avrupa kupalarında oynamayı hedeflediklerini söyledi.

        Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Uğur Çiftçi, Süper Lig'deki maçların zor olduğunu dile getirdi.

        Sivasspor'un son haftalarda çıkış yakaladığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Avrupa kupaları hedefiyle ilgili söylentiler var. 6 senedir buradayım, 3 sene Avrupa'da oynadık. Yeniden Avrupa'da oynamayı elbette istiyoruz. Önceliğimiz Kasımpaşa ve ardından Alanyaspor maçı. Bu maçları kazanırsak, daha iddialı hale geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

        Devre arası transferlerin takıma çabuk uyum sağladığını aktaran Uğur Çiftçi, "Yeni arkadaşlarımız da katkı veriyor. Takımımızda sahiplenme duygusu çok fazla. Yeni arkadaşlarımızın da bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

        - "Sivasspor'un bendeki değeri çok farklı"

        Kendi performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Uğur Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Kötü ve iyi oyun olabilir ama sahada kötü mücadele etmediğimi düşünüyorum. Skora katkı vermek önemli ama benim önceliğim defans yapmak. Elimden geldiği kadar defans yapmaya çalışıyorum ama takıma da skor olarak katkı vermeyi istiyorum. Oyun sistemi değişiyor, yeri geliyor 4'lü, yeri geliyor 5'li oynuyoruz. Sistem değiştiği için bunu bazen idrak edemeyen taraftarımız oluyor. 'Niye Uğur adam tutmuyor?' diyenler oluyor. Taktiğin değişmesinin etkisi var. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Sivasspor'un bendeki manevi değeri çok farklı."

        Tecrübeli futbolcu, taraftarlarından ligin kalan maçlarında kendilerini desteklemelerini istedi.

        - Erdem Güleç: "İlk hedefim milli takıma gitmek"

        Sivasspor'un genç futbolcusu Erdem Güleç de kendisini A takıma alan teknik direktör Bülent Uygun'a teşekkür etti.

        Kendisine destek olan takım arkadaşlarına da teşekkür eden 17 yaşındaki Erdem, "Yunus Emre Konak, Türk futbolundaki gençlerin önünü açtı. Onun gibi olmayı isterim. İlk hedefim milli takıma gitmek ve ülkeme hizmet etmek." diye konuştu.

        Teknik direktör Bülent Uygun'un gençlere şans verdiğini aktaran Erdem, bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını aktardı.

        - Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

        Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

        Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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