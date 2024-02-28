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        Erzincan'daki heyelanda toprak altındaki işçinin eşi: Aynı gün konuştuk 'oğluma iyi bak' dedi

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Abdurrahman Şahin'in (53) Sivas'ta yaşayan eşi Selda Şahin (41), kocasıyla en son olaydan 2 saat önce telefonla görüştüğünü belirterek, "Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. Eşimin bulunmasını istiyorum. Orada kalmasın, en azından bir mezarı olsun. En son aynı gün konuştuk ve 'oğlum Ömer'e iyi bak' dedi. Daha sonra da ulaşamadık" dedi.Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında aradan geçen 15 güne rağmen toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı. İşçilerin aileleri ise yakınlarının kurtarılması için gözyaşları ile bekleyişlerini sürdürüyor. İşçilerden 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin'in Sivas'ta yaşayan 26 yıllık eşi Selda Şahin, tek çocukları olan 7 yaşındaki oğulları Ömer ile birlikte kocasının bulunmasını istiyor. 'BEKLİYORUZ AMA GELMİYOR'Eşinin kendilerini görmek için 15 günde bir Sivas'a geldiğini, olay günü ise 2 kez telefonda görüştüklerini belirten Selda Şahin, "Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. İşiyle alakalı hiç bize bir şey bahsetmezdi. Gelecek sanıyorum ve bekliyorum. Eşimin bulunmasını istiyorum. Orada kalmasın. En azından bir mezarı olsun. Orada kalmasını hiç istemiyorum. Bekliyoruz ama gelmiyor. Sadece o bölgeye fotoğraf çekmeye gitmişler. Konteynırın içinde çay içiyorlarmış. Arkadaşının biri 'ben gidiyorum, gel beraber çekelim fotoğrafları' demiş. Hemen ardından da kayma olmuş. En son aynı gün konuştuk ve 'oğlum Ömer'e iyi bak' dedi. Daha sonrada ulaşamadık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:20
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        Erzincan'daki heyelanda toprak altındaki işçinin eşi: Aynı gün konuştuk 'oğluma iyi bak' dedi
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        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Abdurrahman Şahin'in (53) Sivas'ta yaşayan eşi Selda Şahin (41), kocasıyla en son olaydan 2 saat önce telefonla görüştüğünü belirterek, "Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. Eşimin bulunmasını istiyorum. Orada kalmasın, en azından bir mezarı olsun. En son aynı gün konuştuk ve 'oğlum Ömer'e iyi bak' dedi. Daha sonra da ulaşamadık" dedi.Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında aradan geçen 15 güne rağmen toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı. İşçilerin aileleri ise yakınlarının kurtarılması için gözyaşları ile bekleyişlerini sürdürüyor. İşçilerden 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin'in Sivas'ta yaşayan 26 yıllık eşi Selda Şahin, tek çocukları olan 7 yaşındaki oğulları Ömer ile birlikte kocasının bulunmasını istiyor. 'BEKLİYORUZ AMA GELMİYOR'Eşinin kendilerini görmek için 15 günde bir Sivas'a geldiğini, olay günü ise 2 kez telefonda görüştüklerini belirten Selda Şahin, "Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. İşiyle alakalı hiç bize bir şey bahsetmezdi. Gelecek sanıyorum ve bekliyorum. Eşimin bulunmasını istiyorum. Orada kalmasın. En azından bir mezarı olsun. Orada kalmasını hiç istemiyorum. Bekliyoruz ama gelmiyor. Sadece o bölgeye fotoğraf çekmeye gitmişler. Konteynırın içinde çay içiyorlarmış. Arkadaşının biri 'ben gidiyorum, gel beraber çekelim fotoğrafları' demiş. Hemen ardından da kayma olmuş. En son aynı gün konuştuk ve 'oğlum Ömer'e iyi bak' dedi. Daha sonrada ulaşamadık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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