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        Sivasspor'un hedefi, ligi 50 puanın üzerinde tamamlamak

        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sezonu 50 puanın üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:17
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        Sivasspor'un hedefi, ligi 50 puanın üzerinde tamamlamak
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        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sezonu 50 puanın üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Ligde 27. hafta sonunda 37 puanla 6. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, AA muhabirine, son olarak 4-1 kazandıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçının kendileri için kırılma anı olduğunu belirtti.

        Güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Uygun, ligin 28. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarına dikkati çekti.

        Uygun, Kasımpaşa'nın formda, birbirinden değerli oyunculara sahip bir takım olduğuna işaret ederek, "İyi bir takıma karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Başarılı performansımızı devam ettirme adına oyun planlarımızı en güzel şekilde yapıp, oradan da Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.

        Sivasspor'un sezon başında zor bir süreç yaşadığını, yeni oluşumun hayata geçirilmesinin hem takım hem de yöneticiler için çok zorlu olduğunu vurgulayan Uygun, "Servet Çetin hocamız o zor süreci çok iyi yönetti. Birçok eksiğe ve sezon başında gelen futbolcuların hazır olmamasına rağmen, iyi bir dönem geçti." diye konuştu.

        - "Oynayacağımız 3 maç bütün süreci belli edecek"

        Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin en iyi futbolcularının takımdan ayrılmış olmasının kendileri açısından kötü olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

        "Beklemediğimiz bir reaksiyondu. Takıma yeni kattığımız arkadaşlarımız onların yokluğunu şu an itibarıyla aratmadı. Tabii ki yöneticiler hep yukarıları hedeflemek ister. Bizler de gerçekçi bir bakış açısı vermek isteriz. Şu andaki kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapmak ve olursa Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Gelecek sezon için planlamamda bu dediklerimiz var. Bu sezon bunu başarabilir miyiz? Olmaz diye bir şey yok. Önümüzdeki 3 maç bütün süreci belli edecek. Bu 3 maçtan 7 puan çıkarırsak, bizim için söylenen hedefler artık realite durumuna gelir."

        Ligde son 11 haftaya girildiğini hatırlatan Uygun, "Hedefimiz bütün maçlarda puan almak ama en azından 50 puan ve üzerine çıkarsak, bizim açımızdan bu sezon için gayet başarılı bir süreç olacaktır." ifadelerini kullandı.

        - "Herkes oynamak istiyor"

        Uygun, yeni transferlerin kadroya katılması ve sakatların düzelmesiyle takımdaki rekabet ortamının arttığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla herkes oynamak istiyor, oynarken de oyunun içerisinde kalmak istiyor. Hırsını ve çalışkanlığını artırıyor. Bu da bizim forma rekabetini doğru kullanmamızı sağlıyor. Bu durum, işimizi zorlaştırsa da bizim için keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

        Düşük bütçelerle takıma kattıkları yeni transferlerin gösterdiği performanstan memnun olduklarını vurgulayan Uygun, futbolculara teşekkür etti.

        Uygun, Siltaş Yapı Pendikspor maçında omuzundan sakatlanan Bartuğ Elmaz'ın sakatlığının 1-1,5 ay süreceğini belirterek, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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