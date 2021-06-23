Sivas-Ankara karayolunda feci kaza: 1 ölü Kaza yapan motosiklet sürücüsünün üzerinden otomobil geçti

SivasAnkara karayolunda kaza yapan ve üzerinden otomobil geçen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, SivasAnkara karayolu, Yıldızeli ilçesine 5 kilo metre mesafede bulunan Selamet mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Sivas istikametine giden 07 YFN 33 plakalı motosiklet sürücüsü Bahadır Özgür (20) henüz tespit edilemeyen bir nedenle kaza yaptı. Yaralanan sürücüyü fark etmeyen bir otomobil üzerinden geçti. Yolda yatan sürücüyü fark ederek çarpmamak isteyen H.D idaresindeki 60 ABR 348 plakalı minibüste yoldan çıkarak kaza yaptı. Olay yeri incelemesinin yapılabilmesi için yol trafiğe kapatıldı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı, Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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