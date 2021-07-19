Sivas'ta bir köpek av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

AA

Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi 18'inci Sokak'taki bir iskele deposunda işçi olarak çalışan Adem Sarıkaya, sabah depoya geldiğinde 2,5 yaşındaki 'Kiraz' isimli "cane corso" cinsi köpeğini hareketsiz yatarken buldu.

Hayvanın vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izlerini gören Sarıkaya, durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, av tüfeğiyle vurulan köpeğin öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Köpeğin sahibi Sarıkaya, çok üzgün olduğunu belirterek, "Köpeğimi 2 yıldır besliyordum. Biz cumartesi günü akşam buradan ayrıldık. Bugün geldiğimizde köpeğimi çevrede göremedim. Baktığımda köpeğim köşede hareketsiz yatıyordu. Vücudunda saçma izlerini fark ettim. Hemen polisi aradım. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum, şikayetçi oldum. Saldırgan bir köpek de değildi. Şüphelendiğim biri de yok." dedi.