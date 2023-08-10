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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siverek'te 3 araçlık zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı

        Siverek'te 3 araçlık zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı

        Şanlıurfa Siverek'te iki hafif ticari araç ile bir minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Minibüstekilerin Siirt'ten Gaziantep'e düğüne gittikleri öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 04:57
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        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Murat Kaya'nın (34) kullandığı hafif ticari araç, Süleyman Özcan (34) idaresindeki minibüs ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.

        2 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, Doğukan (27) ve Recep Karaaslan (26) olay yerinde, sürücü Murat Kaya ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        MİNİBÜSTEKİLER DÜĞÜNE GİDİYORDU

        Yaralanan Süleyman (34), Haşiya (33), Mariye (16), Ahmet Ebrar (12), Rana (3), Hacera (39), Sara (10), Havva (12), Hasiye (3), Belkız (13) ve Meryem Erma Özcan (6) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Minibüstekilerin Siirt'ten Gaziantep'e düğüne gittikleri öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #Siverek
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