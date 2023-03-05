Siyasetteki sıcak süreçte son durum

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan ve "Aynı istikamette devam edileceği" belirtilen açıklamada, "Bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız" ifadeleri yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Toplantı sonrası belediye başkanları ile Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı paylaşıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 10 büyükşehir belediye başkanının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek desteklerini ilettiklerini söyledi.

GÖRÜŞME KARMAŞASI

Öte yandan CHP'den yapılan açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği bildirilmişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise yaptığı açıklamada, görüşmeyi yalanladı. Zorlu, "İddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Zorlu, İYİ Parti Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapacağı belirtilen ziyaretle ilgili, "Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur." dedi.