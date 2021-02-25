"CANLAR ÇEKMEYİNCE 'AŞKIM BİTTİ' DİYORLAR"

En iyi gençken aşık olduğunu dile getiren şarkıcı, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Çünkü en algılamadığın zaman. Büyüyünce o işin kurnazı oluyorsun. Aşk acısı korkunç bir şey. Şimdi seksin adını aşk koydular. Canları çekmeyince 'Aşkım bitti' diyorlar. Yok böyle bir şey.