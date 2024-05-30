Sofia Vergara: Göğüslerim astronotu oynamama izin vermeyecek kadar büyük

"ANNEMDEM BANA MİRAS"

Sofia Vergara, 2013 yılında Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri'nin (SAG - Screen Actors Guild Awards) açılış bölümü de dâhil olmak üzere pek çok etkinlikte göğüs dekoltesiyle dalga geçmekten hiç çekinmedi.

O ödül töreni açılışında şöyle bir konuşma yapmıştı: Kolombiya'nın Barranquilla kentinde oldukça geleneksel bir Katolik evinde büyüdüm. Babam bana eğer sanatsal bir şey yaparsam bir fahişeye benzeyeceğimi söyledi. 'Annemden bana miras kalan bu kocaman göğüslerle şimdiden bir fahişeye benziyorum' dedim ona. Ben Sofia Vergara ve bir oyuncuyum.