Daha sonra da 79 tane cevizi yine kısa bir zamanda kırdı ve geriye kırılmamış sadece bir tane ceviz kaldı. Aynı hareketi, jüri üyelerinden Sofia Vergara da denemek istedi. Sahneye çıkan ünlü oyuncu, ne kadar denerse denesin hiçbir cevizi kalçasıyla kırmayı başaramadı. Vergara, bu girişimin sonucu olarak canının yandığını dile getirdi.