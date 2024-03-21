Soğan doğrarken neden ağlıyoruz? Soğanı doğru şekilde kestiğinizden emin misiniz?

Ancak tıpkı soğan gibi gözleriniz de onları zarardan koruyacak bir savunma mekanizmasına sahiptir. Her iki gözdeki sinirler gözyaşı döken bir maddeyi tespit ettiğinde, onu dışarı atmak için gözyaşı üretirler. Bazı insanların soğan keserken ağlama olasılıkları diğerlerine göre daha fazladır. Soğana ya da soğandaki asitlere karşı alerjiniz varsa göz yaşarmasından başka semptomlarla da karşılaşabilirsiniz. Kurdeşen, kaşıntı ve karıncalanma görüyorsanız yüksek ihtimalle soğanda sizin için alerjen bir madde var demektir.