Survivor'da düello heyecanı! Survivor kim elendi, kim gitti?
Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla sürüyor. 11 Mayıs'ta oynanan haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrasında 3. ve 4. eleme adayları belli olurken bugün eleme düellosu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Mayıs Survivor adaya kim veda etti? İşte detaylar...
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potası netlik kazandı. 12 Mayıs'ta oynanan eleme düellosu sonucunda bir kişi adaya veda etti Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim? İşte Survivor All Star'da yaşananlar...
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da elenen isim netlik kazandı. Düello sonucu adaya veda eden isim ilk eleme adayı olarak yarışmaya çıkan Sercan oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
İkinci eleme adayı: Yunus Emre