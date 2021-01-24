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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak? Açıklama var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sorusu ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düşüş görülmesinin ardından merak konusu oldu. Yasakların ne zaman biteceğiyle ilgili açıklama Bilim Kurulu Üyesi'nden geldi. Ayrıntılar haberimizde...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak? Açıklama var mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için akşam saat 21.00'dan sonra hafta sonu da tüm gün getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasağın koronavirüs vaka sayılarında düşüş sağlamasının ardından yasakların ne zaman biteceği, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi açıklamalarda bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Koronavirüs yasakları ile ilgili alınan yeni kararlar kabine toplantısında açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında yasakların kademeli olarak kaldırılacağı belirtilmişti.

Yasakların kalkıp kalkmayacağına dair gelişmeler için gözler kabine toplantısına çevrildi ancak kabine toplantısı tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok.

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