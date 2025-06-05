Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!

Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı.

BELEDİYELER DENETİM YAPACAK DHA'daki habere göre tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar, belediyeler tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak.

PARA CEZASI KESİLECEK Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek.

BİNA ÖNÜNDE KESİMİN CEZASI: 6 BİN 923 TL Kurban Bayramı'nda Çevre Kanunu'na aykırı olarak, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 6 bin 923 lira idari para cezası uygulanacak. REKLAM

KURBAN ATIĞINI GÖMMENİN CEZASI: 16 BİN 609 TL Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 668 bin 677 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda kurban atıklarının toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 16 bin 609 lira idari para cezası verilecek.