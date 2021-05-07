Cezaevinden izinli çıktı! Sonrası şoke etti!

İHA

Bursa'nın, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde Yıldırım Caddesi’ne insanı "pes" dedirten bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir rezidansın otoparkından çıkan lüks otomobile dur ihtarında bulundu.

5 KİLOMETRE KAÇIP YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre ekiplerin ihtarına aldırış etmeyen şüpheli, lüks aracıyla kaçmaya başladı.

Araç, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı’nda bulunan polis uygulama noktasında yakalandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Araçta bulunan sürücü Fatih K.(28) gözaltına alındı. Fatih K.’nın cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilirken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve sahte izin belgesi ele geçirildi.

10 BİN 500 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Şüpheli Fatih K.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmek suçlarından 10 bin 500 TL para cezası uygulandı. Şüpheli Fatih K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.