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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞOKE EDEN OLAY! Yanlış adres sonucu öldürülmüşlerdi...
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Cinayete yardımdan tutuklanmıştı! Ölüm nedeni belli oldu!

Konya'da, 3 yıl önce evlerinde cinayete kurban giden Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftini, kiralık katilin yanlış adres sonucu öldürdüğü olayda, `kasten öldürmeye yardım etme´ suçundan tutuklanan, cezaevinde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Okşen´in (39) otopsi sonucu belli oldu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Okşen´in cenazesi İsmil Mahallesi´nde toprağa verildi

ŞOKE EDEN OLAY! Yanlış adres sonucu öldürülmüşlerdi...
Cinayete yardımdan tutuklanmıştı! Ölüm nedeni belli oldu!
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DHA

Konya'nın Karatay ilçesinde, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde bir cinayet meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e (55) ait eve girdi.

Silahlı saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e (54) ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de susturucu takılan tüfeğin tutukluk yapması sonucu saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre ölmüş gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLUNDA VE GELİNİNDE SWAP ÖRNEĞİ ÇIKTI

O dönemde Büyükşen çiftinin oğullarından Uğur Büyükşen ve gelini Betül Büyükşen, üzerinde swap örnekleri çıkması ve daha önce mihr nedeniyle kavga ettiklerinin ortaya çıkması üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çift serbest bırakıldı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Geçen yıl kasım ayında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden açılan dosyada bir ay önce sonuca ulaşıldı. Jandarma, İsmil Mahallesi halkının Büyükşen çiftinin, komşularını öldürmek isteyen kişiler tarafından yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği hakkında iddiayı da değerlendirmeye aldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Jandarma, Esra Taş'ın sevgilisi Hüseyin K.'den ayrılmasına sebep olarak gördüğü ailesi hakkında araştırma yaptırdığını, öldürülen Büyükşen çiftinin evinin de ailenin evine yaklaşık 500 metre mesafede olduğunu belirledi. Bu kapsamda Esra Taş da şüphe üzerine teknik ve fiziki takibe alındı. Araştırmanın kapsamını genişleten jandarma, Taş'ın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan yeni sevgilisi Abdullah Başdemir'i de soruşturmaya dahil etti.

25 ŞÜPHELİNİN HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Çalışmalar sonucu, 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtlarıyla, WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

İncelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı. 4 kişinin tutuklanmasının ardından kiralık katil olduğu öne sürülen Abdullah Başdemir'in, çiftliğinde daha önce çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek (39), Ankara'da gözaltına alındı. Konya'ya getirilen Uzbek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

OTOPSİ SONUCUNDA KALP KRİZİ ÇIKTI

Büyükşen çifti cinayetinde, `kasten öldürmeye yardım etme´ suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu´nda dün saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen, revire götürüldü. Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde de yaklaşık bir saat kalp masajı yapılan Okşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Okşen´in yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ancak, Okşen'den alınan örnekler, detaylı araştırma için de adli tıp kurumuna gönderildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Konya Şehir Hastanesi´nde yapılan otopsinin ardından Mustafa Okşen´in cenazesi, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi meydanına getirildi. Okşen, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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