SOLOTÜRK 30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 gösteri uçuşu ne zaman, nerede yapılacak?
Cumartesi günü tüm ülkede coşkuyla kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı için SOLOTÜRK bir gösteri uçuşu düzenleyecek. Asıl uçuş öncesi SOLOTÜRK, prova gösterileri de yapacak. İşte, SOLOTÜRK 30 Ağustos 2025 uçuş gösterisi programı...
SOLOTÜRK PROVA UÇUŞU NE ZAMAN?
SOLOTÜRK, 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00 ardından 18.45'te Anıtkabir üzerinde prova uçuşu yapacak.
SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?
Gösteri uçuşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 18.45'te yine Anıtkabir'de olacak.
SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI UÇUŞ PROGRAMI
Çevre tanıma uçuşu
Tarih: 28 Ağustos 2025 Perşembe
Saat: 14:00
Yer: Anıtkabir, Ankara
Prova uçuşu
Tarih: 28 Ağustos 2025 Perşembe
Saat: 18:45
Yer: Anıtkabir, Ankara
Gösteri uçuşu
Tarih: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Saat: 18:45
Yer: Anıtkabir, Ankara