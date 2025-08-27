Cumartesi günü tüm yurtta büyük bir heyecanla kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, SOLOTÜRK özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ana gösteriden önce, SOLOTÜRK çevre tanıma uçuşu ve prova uçuşu yapacak. İşte, SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos 2025 uçuş gösterisi programı…