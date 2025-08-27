Wilfried Singo transferinde mutlu son: İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki savunmacı Wilfried Singo için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı.

Fildişili stoper ile de el sıkışan Galatasaray, genç oyuncuyu İstanbul'a getiriyor.

Wilfried Singo bu gece 00.30'da sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da olacak.