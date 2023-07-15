FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde dün başlayan ziyaretçi yoğunluğu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediyor. Kahraman askerin kabrini ziyarete gelenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor.

Ailesiyle Batman'dan gelen Doğan Tanrıverdi, AA muhabirine, şehit Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından birisi olduğunu vurguladı. Ziyaretlerinin bugüne nasip olduğunu belirten Tanrıverdi, "Ailece ziyaret etme niyetimiz vardı, çok şükür nasip oldu. Çok yoğun duygular yaşıyoruz. Çok mutluyuz, aynı zamanda hüzünlüyüz. Allah rahmet eylesin. Çocuklar, o zaman çok küçüklerdi ama isimlerini bizden duydular. Onların bizzat şehidin kabrini ziyaret etmesi de çok güzel. Buruk bir mutluluk var." dedi.