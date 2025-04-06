Tarih yaprakları 18 Şubat 2009’u gösteriyordu. Cinayet masasının A bölgesinde görev yapan deneyimli dedektif Hasan Özel ve ekibi Bakırköy’de çay molasındaydılar. Bölgelerinde sessizlik hakimdi. Ancak bu sessizlik kısa bir süre sonra haber merkezinin Zeytinburnu ilçe ekiplerini anons etmesiyle bozuldu.

Haber merkezi ilçe ekiplerini derhal verilen adrese gidilmesini istedi. Özel ve ekibi bu telsiz anonsunu dikkatlice takip etti. Çünkü anons edilen bölge kendilerinin sorumlu olduğu bölgeydi. Telsiz muhaberesi peş peşe devam edildi ve kısa bir süre sonra Hasan Özel ile ekibi anonsu edildi. Silahlı bir saldırı ve olayda bir kişinin ex olduğu söylendi.

ÇAY OCAĞI İŞLETEN ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayet uzmanı Hasana Özel ve ekibi Bakırköy’den hızla olay yeri olan Zeytinburnu’ya geçti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde A.U. adlı bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Hemen öldürülen kişiyle ilgili detaylara bakıldı. Öldürülen kişi Kapalıçarşı’da çay ocağı işletiyordu. Çay ocağını işleten bir kişi silahlı saldırıya neden uğramıştı? Saldırıya bakıldığında A.U., takip edilip öldürülmüştü. Yani cinayet vakası planlı bir saldırıya benziyordu.

REKLAM GEÇMİŞTEKİ KAN DAVASI Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çevrede olabilecek güvenlik kamera kayıtları incelenmeye alındı. Bu arada öldürülen kişinin yakınları ile görüşülmeye başlandı. Yapılan görüşmelerde ve çıkarılan profil, geçmişle ilgili önemli bilgiler elde edildi. Bilgilere göre, maktulün 1998 yılından yani 11 yıl önce bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan bir kan davası olduğu görüldü. Bu kan davasında şu ana kadar 4 kişi öldürülmüş 7 kişi yaralanmıştı. Peki bu cinayette kan davası yüzünden işlenmiş olabilir miydi? Bunun cevabını Hasan Özel ile ekibi yaptıkları çalışmayla verecekti. KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ARAÇ Deneyimli dedektif Hasan Özel ve ekibi, geçmişte yaşanan tüm silahlı saldırıları tek tek mercek altına almaya başladı. Bu sırada o dönem güvenlik kamera görüntüleri yeni yaygınlaşmaya başlamıştı. Her yerde yoktu ama tek tük işyerlerinde bulunuyordu. Olay sonrası çevrede güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı. Elde edilen görüntülerde, olaydan sonra hızla ayrılan bir otomobil tespit edildi. Ancak plakası görülmüyordu. Elde sadece aracın marka modeli vardı. Görüntü siyah beyaz olduğu için aracın rengi de belirlenmemişti.

KARŞI TARAFTAN KİMSE YOKTU Kan davası olma ihtimaline karşılık, maktulün kan davalısı olduğu aile incelendiğinde, o aileden kimsenin İstanbul’da olduğuna dair bir bilgi elde edilemedi. Karşı taraftan kimsenin gelip cinayeti işlediğine dair bir ipucu elde edilemedi. Cinayet masası her türlü ihtimali düşünüyordu. Ona göre tüm ihtimaller tek tek gözden geçiriliyordu. REKLAM 4 BİN 500 ARAÇ İNCELENDİ Telefon kayıtlarında da karşı taraftan kimsenin olay bölgesinde olduğuna dair veri alınamadı. Bir yandan istihbarat çalışması bir yandan görüntüdeki aracın tespit edilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyordu. Plakası ve rengi alınamayan araç modeli incelemeye alındı. İstanbul’da aylar süren çalışmada aynı modelden 4 bin 500 araç incelemeden geçildi. Bu arada maktul bir kişi tarafından kullanılan iki silahla öldürüldüğü saptandı. Yani katil çifte silahla ateş açmıştı. 15 GÜNLÜK TAKİP Hasan Özel ve ekibi, kamera görüntülerinin ileriye dönük incelemelerinde önemli bir şey bulamadı. Cinayet saldırısı planlıydı. Bunun içinde saldırganların maktulü mutlaka geçmişte takip etmeleri gerekiyordu. Geçmişe yönelik yapılan çalışmalarda, maktulün 15 gün boyunca şüpheli kişiler tarafından takip edildiği belirlendi. Ve polis bu çalışmada önemli detaya ulaştı. Aracın plakasına ulaşan cinayet masası, bundan sonra Hollywood filmlerini aratmayacak bir çalışma içine gireceklerini bilmiyorlardı.

ARACI YABANCI UYRUKLU KİŞİLER KİRALAMIŞTI İncelenen plakadan araca ulaşıldı. Araç olay döneminde yabancı uyruklu kişiler tarafından 15 gün kiralanmıştı. Aracı kiralayan ise Çeçen uyruklu biriydi. İşin boyutu enteresan hal almaya başladı. Yabancı uyruklu bu kişi ve arkadaşlarının cinayetle ne ilgisi olabilirdi? Gayrettepe’nin deneyimli dedektifi Hasan Özel ve ekibi, bu karmaşık olayı çözmek için harekete geçti. Bu arada aylar geçmişti. Ancak pes edilecek bir durum yoktu. REKLAM HUSUMETLİ AİLE İLE GÖRÜŞMÜŞLER Çeçen uyruklu kişi ve arkadaşlarının kimlikleri tespit edildi. Ancak nerede kaldıkları bilinmiyordu. Yurt dışına da çıkmamışlardı. Araştırmaya alınan bu kişilerin bağlantıları ilginç kişilere uzandı. Şüpheliler cinayet sonrası maktulün husumetli olduğu İstanbul dışında bulunan kişilerin memleketine giderek görüştükleri tespit edildi. Cinayet masası artık zincirin halkası giderek netleşiyordu. Maktul kan davası cinayetine kurban gitmişti. Husumetli kişiler cinayeti kendileri değil tetikçi olarak Çeçenleri tutmuştu. Düşünülen olay buydu. 2 YILLIK ÇALIŞMADAN SONRA ÖNEMLİ İZ Hemen gidip karşı taraftaki kişiler gözaltına alınabilirdi. Ancak önce tetikçiler yakalanmadan ve olayda maddi delil elde etmeden cinayet masası bunu yapmak istemedi. Katil zanlısı oldukları öğrenilen Çeçenlerin adreslerini tespit edilmesi için yoğun çalışma başlatıldı. Silahı kullanan ismi inceleyen polis şüphelinin adresini tespit edilecek izi internet üzerinden buldu. Tetikçi üye olduğu bir internet sitesinde sık sık okey oynadığı görüldü. Bu katilin yerini tespit etmek ve yakalamak için bir plan gerekliydi. Ve müthiş bir planla tetikçi internet üzerinden takip edilmeye başlandı.

POLİS “FERHUNDE’ KILIĞINA GİRDİ Zanlıya ulaşmak için internet üzerinden "Siber takip" başlatıldı. "Ferhunde" kadın adıyla oyun sitesine üye olan polis, internet üzerinde katil zanlısına ulaşarak "Okey" oynamaya başladı. Şüphe çekmemek için günlerce süren bu oyun sonrası polis ‘Ferhunde’ ismiyle katil zanlısıyla sohbet ederek samimileşti. REKLAM ANKARADA RANDEVULAŞILDI Gayrettepe’nin siber polisi internet üzerinden sohbet ettiği Çeçen tetikçiyi günler sonra tuzağına düşürmeyi başardı. Çünkü bu sohbetler sonrası katil zanlısı, ‘Ferhunde’ sandığı polise buluşma teklifinde bulundu. Dikkat çekmemek için polis nazlanarak kabul etti. Ve buluşma için Ankara’da randevu verildi. “FERHUNDE”NİN İŞİ ÇIKTI BİZ GELDİK” Katli zanlısı Ankara’da verdiği randevu yerinde heyecanla Ferhunde’yi beklemeye başladı. Bu süreçte Hasan Özel ve ekibi hızla Ankara’ya gitti. Ankara polisine de operasyon için bilgi verildi. Ferhunde’yi bekleyen katil zanlısının omuzuna arkadan dokunan polis ‘Ferhunde’nin işi çıktı biz geldik. İstanbul cinayet masası” diyerek katil zanlısını etkisiz hale getirerek yere yatırdı. Şoke olan katil zanlısının elleri hemen kelepçelendi. 2 YILLIK TAKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ Filmleri aratmayan bir çalışmayla çözülen bu cinayette katil zanlısı ile ona yardım ettikleri belirlenen kişiler ve olayın azmettirici olduğu iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Polis soruşturması sırasında 5’i Çeçen olmak üzere toplam 10 kişilik kiralık katil çetesinin 100 bin lira karşılığında tutulduğu ortaya çıktı. Zanlıların olaydan önce paranın yarısını teslim aldıkları cinayeti işledikten sonra da paranın geri kalanını almak için İstanbul dışına çıkıp aile ile görüştükleri tespit edildi.