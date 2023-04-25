Korkunç olay önceki gün Eyüpsultan Göktürk'te saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polise gelen bir ihbar üzerine Cinayet Büro Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Başından yaralanan, 22 yaşındaki Buket Yorgancı adlı genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Buket Yorgancı’nın silahla başına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis, olay öncesi ve sonrasının tüm detaylarına ulaştı. Görüntülerde Buket Yorgancı, bir kişiyle rezidansa geliyor ve bir süre sonra gelen şüpheli koşarak olay yerinden kaçıyor.