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British Airways, Air France ve KLM şirketleri İran uçuşlarını durdurdu

ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlar ve Donald Trump'ın "İran ile iş yapan, ABD ile yapamayacak." sözleri sonrası AvrupaNın 3 büyük hava yolu taşıyıcısı British Airways, Air France ve Hollandalı KLM, yaptıkları açıklamada Tahran seferlerini durduracaklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu kararı memnuniyetle karşılarken, hava yolu şirketleri kararın politik değil ekonomik olduğunu vurguladı

24.08.2018 - 11:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngiltere ve Fransa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan British Airways (BA) ve Air France, yaptıkları açıklamada İran'ın başkenti Tahran'a olan uçuşları durdurduklarını belirtti.

İki firmanın aldığı kararın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yeniden yaptırım uygulanması yönündeki kararının ardından gelmesi dikkat çekerken British Airways, rotayı kaldırma gerekçelerini "operasyonun ticari olarak uygun olmaması" şeklinde açıkladı.

Iberia, Vueling gibi bölgesel hava yolu şirketlerinin de bünyesinde bulunduğu ve yüzde 20'si Qatar Airways'e ait IAG çatısı altında faaliyet gösteren British Airways, başkent Londra ile Tahran arasındaki son uçuşunu 22 Eylül'de, dönüşünü de ertesi gün yapacak. 

"Zayıf performans" gerekçesiyle Tahran uçuşlarını durduracağını açıklayan Air France ise Paris - Tahran arasındaki son seferini 18 Eylül'de yapacak. Şirket bu hattı 2016 yılında tekrar işletmeye başlamıştı.

Air France sözcüsü, "İran'a giden iş insanları sayısındaki düşüş bu hattın artık yeterince kârlı olmamasına yol açtı." dedi.

Şirketin Hollanda uzantısı KLM daha önceden 24 Eylül itibarıyla Tahran seferlerini iptal edeceğini belirtmişti.

NETANYAHU MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Avrupa'nın bir diğer bayrak taşıyıcısı Alman Lufthansa ise Tahran seferlerini durdurmak gibi bir planları olmadığını belirtti. Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Lufthansa yetkilileri seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi. 

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu resmi temaslar gerçekleştirdiği Litvanya'da bir açıklama yaparak BA, KLM ve Air France'ın kararlarını memnuniyetle karşıladı. Netanyahu, "Avrupa'nın 3 büyük taşıyıcısının İran faaliyetlerine devam etmeyeceğini öğrendik. Bu iyi, daha fazla şirket buna katılmalı, katılacaktır çünkü İran bölgedeki agresif tutumu, terörizmi yayma girişimleri nedeniyle ödüllendirilmemeli."

İran'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Hamid Baeidinejad ise kararın esef verici olduğunu söyledi. 

 

 

 

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