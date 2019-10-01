Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi. Atıl haldeki bir binanın 4'üncü katında yerinden çıkan pencere, annesinin kucağında bulunan Irak uyruklu 8 aylık Muhammet L.'nin üzerine düştü.
BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI
DHA'da yer alan habere göre Muhammet L. başından yaralanırken, şok yaşayan annesi, bebeğine sarılarak sağlık ekiplerini bekledi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet bebek tedaviye alındı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili Gazi Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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