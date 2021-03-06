Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 413,81 liradan cumhuriyet altını ise 2.681,58 liradan işlem görüyor. İşte 6 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...