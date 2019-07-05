Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre patlamada park halindeki aracın içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın nedeninin henüz netleşmediği belirtilirken, olay yerine bomba imha ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİMLİK TESPİTLERİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlamasının neticesinde İçişleri Bakanımızın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Bunun gerisinde olduğu konusunda çalışma yapılıyor. Neticesi ortaya çıkacaktır. Terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi

BELEDİYE BAŞKANI: ARAÇTAKİLER SURİYELİ

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu Habertürk'e yaptığı açıklamada, "3 kişinin bulunduğu araçta 2 kişinin öldüğü haberini aldık, 1 kişi ağır yaralı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında yaralımız yok" diye konuştu.

Beycan Üçkardeş'in aktardığı bilgilere göre, araçta bulunanların Suriyeli olduğu üzerinde duruluyor. Patlamanın el yapımı ihtimali veya aracın LGP'li olmasından dolayı gerçekletiği değerlendiriliyor.