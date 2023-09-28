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Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye genelinde ve çevre ülkelerde meydana gelen sarsıntıları her gün son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Adana'da meydana gelen deprem, Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 27 Eylül son dakika depremler...