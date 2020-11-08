Usta oyuncu hayatını kaybetti

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Nedim Saban, yaptığı paylaşımla duyurdu.
Twitter hesabından konuyla ilgili gönderi yayınlayan Saban, "Canım Ahmet Uz ağabeyim... Çok erken terk ettin bizi, çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.
— nedim saban (@nedimsaban) November 8, 2020
CEM DAVRAN: 'SADECE AHMET AĞABEY İLE BEN KALMIŞIM' DEMİŞTİM
Oyuncu Cem Davran da üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Davran, şu ifadeleri kullandı:
Kırık Testi (Kleist)... Necdet Yakın, Mete Sezer, Cem Davran, Ahmet Uz, Gülçin Akçay, Tuncer Sevi, Cemil Şahman, Alev Gürzap... Geçen şu fotoğrafa baktım, 'Sadece Ahmet ağabey ile ben kalmışım' dedim. Onu mizansen gereği durdurmaya çalışıyormuşum. Şimdi o da gitti... Güle güle ağabey...
— Cem Davran (@cdavran) November 8, 2020
AHMET UZ HAKKINDA
Ahmet Uz, oyuncu, film yapımcısı ve seslendirme sanatçısıdır. Tam adı Zekai Ahmet Uz olan oyuncu, 22 Mart 1945'te Ankara'da doğmuştur.
Müzisyen bir aileden gelen Uz, 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ahmet Uz, ayrıca bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu’nda görev yapmıştır.
Ahmet Uz'un Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde olmuştur.
100’den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
* Yapımcılık;
Kadınca -1984
Acı - 1984
Fırtına Gönüller - 1984
Fidan - 1984
Şaşkın Gelin - 1984
Darbe - 1984
* Oyunculuk;
Kehribar - 2016
İncir Reçeli 2 - 2014
Bir Aşk Hikayesi - 2013
Acayip Hikâyeler - 2012
Unutulmaz - 2009-2011
Mahşer - 2007
Peri Tozu - 2007
Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006
Küçük Hanımefendi - 2006
Eylül - Hamdi
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Zeytin Dalı - 2005
Yadigar - 2004
Yabancı Damat - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mühürlü Güller - 2003
Zehirli Çiçek - 2000
Cadı Ağacı - 1994
Kara Melek - 1996
Üç İstanbul - 1983
Bir Yudum Mutluluk - 1982
Erkek Fatma - 1969
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