AK Parti başörtüsü için siyasi partileri ziyaret ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret ediyor.
AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili saat 15.00'te MHP'yi ve 15.30'da CHP'yi ziyaret etti. AK Parti heyeti saat 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP Meclis Grubunu ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bozdağ, MHP ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Partilerle istişare edyoruz, teklif götürmüyoruz" dedi.
Bakan Bozdağ ve Elitaş CHP heyetini ziyaret ediyor.
Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.
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