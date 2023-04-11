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Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: AK Parti seçim startını veriyor! Ankara Spor Salonu'nda seçim beyannamesini açıklıyor, milletvekili adaylarını tanıtıyor
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AK Parti seçim startını veriyor! Beyannameyi açıklıyor, adaylar tanıtılıyor

AK Parti bugün seçim beyannamesini açıklayacak ve milletvekili adaylarını tanıtacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlaması planlanan programın deprem nedeniyle sade düzenlenmesi bekleniyor

Son dakika haberi: AK Parti seçim startını veriyor! Ankara Spor Salonu'nda seçim beyannamesini açıklıyor, milletvekili adaylarını tanıtıyor
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AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı için salona girişler başladı.

Toplantı dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonlarının kullanılması dikkati çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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