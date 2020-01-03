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Daha 13 yaşındaydı! Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatını kaybetti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. Ak’ın ölümü ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu

hastaneye gitti öldü
İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Beşeylül Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Dilvin Ak, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Nazilli'deki özel bir hastaneye götürüldü. Dilvin'i muayene eden doktorlar, acil servise yatırdı. Gece yarısı fenalaşan Ak’ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken sabaha karşı saat 05.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

DOKTORLAR ŞOKE OLDU, OTOPSİ İSTENDİ

İHA'da yer alan habere göre özel hastanenin doktorları tarafından Nazilli Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilerek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi istendi. Ailesinin ve doktorların şok olduğu ölüm sonrası Dilvin Ak’ın tüm sevenleri yasa boğuldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Dilvin Ak’ın eğitim gördüğü Nazilli Merkez Beşeylül Ortaokulundaki 8/C sınıfındaki sırası çiçeklerle donatıldı. 8 yıldır aynı sıraları paylaştığı arkadaşları ise üzüntülerini dile getirdi. Anne-babası ayrı yaşadığı için dedesi ve annesi ile birlikte Nazilli’de dedesinin evinde yaşadığı öğrenilen Dilvin Ak’ın cenazesi, Durasallı Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının sonrası Durasallı Mezarlığı'na defnedildi.

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