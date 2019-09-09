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HaberlerGündemSon dakika... Akılalmaz savunma! Zihinsel engelli kıza istismar! - Haberler

Son dakika... Akılalmaz savunma! Zihinsel engelli kıza istismar!

DHA

Çanakkale'deki evinden, "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan ve kendisinden uzun süre haber alınamayan zihinsel engelli G.U.'ya (22) tecavüz ettikleri iddi edilen 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Bursa'nın İnegöl ilçesinde devam edildi. Tutuklu sanıklardan Emir K., duruşmada zihinsel engelli G.U.'nun kendisini tahrik ettiğini söyledi. Duruşmada, genç kızın engelli raporunun adli tıptan istenmesine karar verdi

zihinsel engelli kıza tecavüz

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan zihinsel engelli G.U. (22) ismindeki genç kız, temmuz ayında, "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Her yerde aranan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gören, yüzde 40 zihinsel engelli genç kız, iddiaya göre, Kütahya'daki arkadaşlarının yanına gitmek için Çanakkale´de akaryakıt istasyonundan TIR'a bindi.

BARAKADA CİNSEL SALDIRI

DHA'da yer alan habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde TIR'dan inen genç kız, burada Caner Y. ile tanıştı. İddiaya göre genç kızı bir barakaya götüren Caner Y., cinsel saldırıda bulundu. Caner Y.'nin arkadaşları da G.U. ile ilişkiye girdi. Genç kız, barakanın camından kaçtı. Bir kamyona binen G.U., önce Kütahya'ya, ardından trenle Eskişehir'e geldi. Eskişehir Tren Garı'nda polisin durumundan şüphelendiği genç kız, başından geçenleri anlatınca İnegöl Kurşunlu Jandarma Karakolu'na götürüldü.

10 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Burada başlatılan soruşturma kapsamında kıza tecavüz eden Caner Y., arkadaşları ve olaya karıştıkları iddia edilen Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C., E.G., T.G., İ.A., S.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 10 kişiden Caner Y., Ali K., Ayhan Y., Emir K. ve Uğur C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; E.G., T.G., İ.A., S.B. ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, haklarında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açılan 5´i tutuklu 10 sanık yeniden hâkim karşısına çıktı. SEGBİS ile tutuklu bulundukları cezaevinden ifade veren tutuklu sanıklar ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarladı.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM" DEDİ

Savunma yapan tutuklu sanıklardan Ali K., suçlamaları kabul etmediğini belirtti. G.U. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen Ali K., "Kendi rızasıyla ilişkiye girdim. Pişmanım. 10 aydır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Ayhan Y. ise kızla birlikte hayvan çiftliğinde kaldığını ancak ilişkiye girmediğini söyledi.

"BENİ TAHRİK ETTİ"

Tutuklu sanık Emir K. da savunmasında, "Ali K., bir kızın 50 TL karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi. Gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de işim olduğunu söyledim. Gelmeyeceğimi söylememe rağmen 3-4 kez telefonla aradı. Son aramada telefona çıkan kız `Arkadaşların soruyor geliyor musun?´ dedi. Daha sonra beni görüntülü aradılar ve kız yarı çıplaktı. Ben de 6 bira ve tost alarak çiftliğe gittim. Orada kızla birlikte Ayhan Y. ile Ali K. vardı. Oturduğumuz sırada yanıma gelen kız beni tahrik etti, birlikte olduk. 10 aydır tutukluyum. Mağdurum" dedi.

"BANA ESKORTLUK YAPTIĞINI SÖYLEDİ"

Tutuklu sanık Uğur C. ise 100 TL karşılığında kızla ilişkide bulunduğunu öne sürerek, "4 Temmuz günü kahvelerde konuşuluyordu. Ben de bunu Emir K., isimli arkadaşıma sordum. Daha sonra birlikte kızın kaldığı hayvan çiftliğine gittik. Kız bana burada 100 TL karşılığında eskortluk yaptığını söyledi. Ben de 100 TL vererek ilişkiye girdim" dedi.

GENÇ KIZIN ADLİ TIP RAPORU İSTENDİ

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan Caner Y. ise psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Sürekli halüsinasyon görüyorum. Beni evime yollayın, ailemle kalayım" dedi. Mahkeme heyeti 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, genç kızın adli tıptan raporunun gelmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşma 26 Kasım´a erteledi.

 

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