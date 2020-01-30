Son dakika akılalmaz şiddet! O koca tutuklandı! Bu nasıl şiddet! 24 gün yoğun bakımda kaldı!

DHA

Kocaeli'nde, Gebze Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Kibariye Sayır (24),yılbaşı gecesi eşi Salim Sayır (29) tarafından feci şekilde dövüldü. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kibariye Sayır, 24 gün yoğun bakımda kaldı.

ALDIĞI DARBELERLE AĞIR YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre başına ve vücuduna aldığı darbeler ile ağır yaralanan genç kadın, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da 2 gün tedavi edilen Sayır, taburcu edilerek, anne-babasının evine getirildi.

DAYAKÇI KOCA TUTUKLANDI

Genç kadın, eşi Salim Sayır'dan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan koca, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.