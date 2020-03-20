İHA

Ankara'da bu sabah saat 06.00 sıralarında kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi üzerindeki bir evde, edinilen bilgilere göre, evine alkollü şekilde gelen İsmail Katar ile eşi E.Katar arasında tartışma çıktı.

OLAY ANINDA 3 OĞLU DA EVDEYDİ

İHA'da yer alan habere göre çiftin M.K., K.K. ve M.K isimli üç oğlunun da evde bulunduğu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi ile çıkan arbedede E.K., eşini iple boğarak öldürdü.

Komşularının binadaki kavga seslerini duyarak ihbar etmesi üzerine eve polis ekipleri geldi.

KADIN VE 3 OĞLU GÖZALTINDA

Polisler, evin etrafında güvenlik önlemi alarak, cinayete ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, evde bulunan kadını ve 3 çocuğunu gözaltına aldı. Öldürülen İsmail Katar'ın Konya’da çalıştığı ve mobilyacı olduğu öğrenildi.