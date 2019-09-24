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HaberlerGündemSon dakika... Antalya'da kan donduran olay! Engelli kadını yatağında katlettiler - Haberler

Son dakika... Antalya'da kan donduran olay! Engelli kadın bıçaklanarak öldürüldü!

AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bedensel engelli İnan B. ismindeki kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Polis, öldürülen kadının kayınbiraderi H.B.'yi gözaltına aldı. İnan B.'nin eşi M.B'nin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi

kadın cinayeti

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi, Demircikara Mahallesi Göller Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin 10 yaşındaki çocuğu Y.B., sabah uyandığında bedensel engelli annesi İnan B.'yi hareketsiz halde bulunca komşulardan yardım istedi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA, EŞİ ARANIYOR

AA'da yer alan habere göre komşuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, vücudunun birçok yerinden bıçaklanan İnan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından öldürülen kadının kayınbiraderi H.B.'yi gözaltına aldı. İnan B.'nin eşi M.B'nin de yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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