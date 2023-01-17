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Son dakika! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Haji Wright'ın bonservis bedelini Habertürk'e açıkladı!

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin Habertürk Spor'a konuştu. Çetin, transferin gözdesi olan Haji Wright ile ilgili "Wright için sadece Fenerbahçe ya da Galatasaray değil, Avrupa'dan, Arabistan'dan ve Çin'den birçok takımın ilgisi var. Bizim için en iyisi neyse ona göre karar vereceğiz. Belirlediğimiz bonservis bedeli 10 milyon Euro" ifadelerini kullandı

Son dakika! Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Haji Wright'ın bonservis bedelini Habertürk'e açıkladı!

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'e konuştu. Kırmızı-beyazlılar, ilk devreyi 1 maçı eksik 18 puanla 15. sırada tamamlarken Çetin, takımın performansı ile ilgili "Puan olarak istediğimiz yerde değiliz. Üst üste sakatlıklar yaşadık. İnşallah ikinci yarıda daha iyi yerde oluruz" ifadelerini kullandı.

WRIGHT'IN BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!

Çetin transferle ilgili ise önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, transferin gözdesi konumundaki Haji Wright ile ilgili "Wright için sadece Fenerbahçe ya da Galatasaray değil, Avrupa'dan, Arabistan'dan ve Çin'den birçok takımın ilgisi var. Bizim için en iyisi neyse ona göre karar vereceğiz. Belirlediğimiz bonservis bedeli 10 milyon Euro" diye konuştu.

GÜRAY VURAL, FERNANDO VE BÜNYAMİN BALCI...

Aziz Çetin, Galatasaray'ın gündemine gelen Güray Vural ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılan Fernando için ise "İkisi de bizim oyuncumuz" derken Bünyamin Balcı konusunda "Türkiye'den gelen bir teklif yok, sadece yurt dışından var" diyerek sözlerini noktaladı.

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