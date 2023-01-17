WRIGHT'IN BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!

Çetin transferle ilgili ise önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, transferin gözdesi konumundaki Haji Wright ile ilgili "Wright için sadece Fenerbahçe ya da Galatasaray değil, Avrupa'dan, Arabistan'dan ve Çin'den birçok takımın ilgisi var. Bizim için en iyisi neyse ona göre karar vereceğiz. Belirlediğimiz bonservis bedeli 10 milyon Euro" diye konuştu.