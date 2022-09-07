Apple online mağazası etkinlik öncesi kapandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Apple'ın merakla beklenen tanıtım etkinliği bugün TSi 20.00'de gerçekleştirilecek. Etkinlik Apple’ın online mağazası geçici olarak alışverişe kapatıldı.

Online mağazaya girmek isteyenler "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaştı.

4 YENİ IPHONE MODELİ BEKLENİYOR

Bugünkü etkinlikte 4 yeni iPhone modelinin duyurulması bekleniyor. Şu ana kadar sızan haberlere göre yeni iPhone serisi 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max’ten oluşacak. Satışları beklentilerin altında kalması nedeniyle iPhone 12 ve iPhone 13 serisinde yer alan “mini” modelinin ise iPhone 14 serisinde yer almasına beklenmiyor.

RAM ve pil ömrü gibi iyileştirmelerle gelmesi beklenen iPhone 14 modellerinde asıl dikkat çekici yeniliğin, Apple’ın etkinlik davetiyesinde de kullandığı "gelecek zaman" teması ve ilgili görselin çağrıştırdığı şekilde daha iyi odaklamalı kamerasında olacağı ileri sürülüyor.